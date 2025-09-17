Lung Cancer in Young Adults: युवा में बढ़ रहा है फेफड़े का कैंसर, शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें

घर के अंदर रेडॉन गैस का होना भी खतरे की बात है। यह जमीन और चट्टानों से निकलती है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। प्रदूषण, जैसे कि ट्रैफिक और फैक्ट्री का धुआं (PM2.5), भी जोखिम बढ़ाता है। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जहां उन्हें एस्बेस्टस, डीज़ल फ्यूम या आर्सेनिक जैसी चीजों का संपर्क होता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। घर में खाना बनाने या हीटिंग के लिए बायोमास फ्यूल (लकड़ी, कोयला आदि) का इस्तेमाल और खराब वेंटिलेशन भी फेफड़ों के लिए खतरा है, खासकर महिलाओं में।