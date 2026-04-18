Lungs Cancer Cause: फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने वालों को कैंसर का खतरा! नई रिसर्च में खुलासा

Lungs Cancer Cause: फल, सब्जियां और साबुत अनाज को हेल्दी माना जाता है। क्या हो जब आपको ये कहा जाए कि ये ही आपको फेफड़ों के कैंसर का शिकार बना सकता है। अमेरिका के यूएससी नॉरिस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करते हैं। उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है और उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया उनमें ये खतरा ज्यादा है।