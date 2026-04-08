Asthma New Drug: अस्थमा के मरीजों के लिए खुशखबरी! नई दवा पर ट्रायल शुरू, अब इनहेलर से मिलेगा छुटकारा

इस दवा पर फेज-2 क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें 1147 अस्थमा मरीज शामिल थे। यह स्टडी 252 इंटरनेशनल साइट्स पर की गई थी, जिससे अलग-अलग देशों के लोगों पर इसका असर देखा जा सके। रिसर्च में पाया गया कि फेफड़ों की कार्यक्षमता (lung function) में सुधार हुआ है। अस्थमा अटैक (flare-ups) कम हुए हैं। शरीर में इंफ्लेमेशन के संकेत (nitric oxide level) कम देखने को मिला है। यह डेटा दिखाता है कि यह दवा भविष्य में अस्थमा मैनेजमेंट को आसान बना सकती है।