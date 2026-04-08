Measles Outbreak Alert: बांग्लादेश में खसरे का खौफ! 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, आखिर क्यों फैल रही है ये खतरनाक बीमारी?

Measles Outbreak Alert: बांग्लादेश (Bangladesh) इस समय खसरा (measles) के सबसे बड़े प्रकोपों में से एक का सामना कर रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चे संक्रमित बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 से अब तक 900 से ज्यादा केस कन्फर्म और 7,500 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है।