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Measles Outbreak Alert: बांग्लादेश में खसरे का खौफ! 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, आखिर क्यों फैल रही है ये खतरनाक बीमारी?

Bangladesh में measles outbreak ने मचाया हड़कंप। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत और हजारों केस सामने आए। जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 08, 2026

Measles Outbreak Alert

Measles Outbreak Alert (photo- gemini ai)

Measles Outbreak Alert: बांग्लादेश (Bangladesh) इस समय खसरा (measles) के सबसे बड़े प्रकोपों में से एक का सामना कर रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चे संक्रमित बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 से अब तक 900 से ज्यादा केस कन्फर्म और 7,500 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है।

वैक्सीनेशन कम होना सबसे बड़ा कारण

इस संकट की सबसे बड़ी वजह है बच्चों का पूरा टीकाकरण न होना। World Health Organization के अनुसार, खसरा रोकने के लिए कम से कम 95% बच्चों को दो डोज वैक्सीन मिलना जरूरी है। लेकिन जब यह संख्या कम हो जाती है, तो वायरस तेजी से फैलता है।

टीकाकरण में रुकावट

पिछले कुछ समय में कई वजहों से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव, देरी और कुछ जगहों पर अस्थिर हालात के कारण बच्चों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पाई। इससे बड़ी संख्या में बच्चे बिना सुरक्षा के रह गए।

छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

इस प्रकोप में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। खासकर वे बच्चे जो 9 महीने से छोटे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पहली डोज भी नहीं मिली होती। UNICEF के अनुसार, इस उम्र में इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए संक्रमण तेजी से फैलता है।

वैक्सीन की कमी भी बनी वजह

रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी और सप्लाई में देरी हुई। इससे कई हाई-रिस्क इलाकों में बच्चों तक टीका नहीं पहुंच पाया। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भी प्रकोप बढ़ने का बड़ा कारण है।

खसरा इतना खतरनाक क्यों?

खसरा एक बेहद तेजी से फैलने वाली बीमारी है। World Health Organization के मुताबिक, अगर 10 लोग बिना वैक्सीन के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो उनमें से 9 को संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षण में तेज बुखार, खांसी और नाक बहना, आंखों का लाल होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना शामिल है। गंभीर मामलों में निमोनिया, दिमाग में सूजन (encephalitis) और मौत तक हो सकती है।

हेल्थ सिस्टम पर बढ़ा दबाव

अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कई जगह इलाज की सुविधा कम पड़ रही है। देर से इलाज और सही जानकारी की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

पूरी दुनिया के लिए चेतावनी

यह प्रकोप दिखाता है कि अगर वैक्सीनेशन में थोड़ी भी लापरवाही हुई, तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। दुनियाभर में खसरे के केस बढ़ रहे हैं, जिसका कारण है कम होता टीकाकरण और गलत जानकारी।

अब क्या किया जा रहा है?

सरकार ने इमरजेंसी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है, जिसमें लाखों बच्चों को टीका लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यह घटना साफ बताती है कि वैक्सीन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरी सुरक्षा है। समय पर टीकाकरण और सही जानकारी ही ऐसे खतरनाक प्रकोपों से बचा सकती है।

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Published on:

08 Apr 2026 02:47 pm

Hindi News / Health / Measles Outbreak Alert: बांग्लादेश में खसरे का खौफ! 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, आखिर क्यों फैल रही है ये खतरनाक बीमारी?

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