अचानक मौसम बदलने से बढ़ सकता है Heart Attack का खतरा! डॉक्टरों ने बताया कैसे बचाएं दिल और इम्यूनिटी

अचानक ठंड या मौसम बदलाव से गले और नाक की अंदरूनी परत (mucous membrane) सूख जाती है, जो वायरस से बचाने का पहला कवच होती है। जब यह कमजोर होती है, तो वायरस आसानी से शरीर में घुस जाते हैं। The Lancet Planetary Health की रिसर्च के अनुसार, ऐसे मौसम में सर्दी-खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि शरीर का तापमान संतुलन (thermoregulation) बिगड़ जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है।