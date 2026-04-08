अचानक मौसम बदलने से बढ़ सकता है Heart Attack का खतरा! डॉक्टरों ने बताया कैसे बचाएं दिल और इम्यूनिटी

Weather Change Heart Attack (Photo- gemini ai)
Weather Change Heart Attack: मौसम का अचानक बदलना कभी तेज धूप तो कभी अचानक ठंड सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए एक तरह का थर्मल शॉक (thermal shock) होता है। हाल ही में BMJ (2026) में छपी रिसर्च के मुताबिक, ऐसे अचानक तापमान बदलाव दिल (heart) और इम्यून सिस्टम (immunity) दोनों पर दबाव डालते हैं और बीमार होने का खतरा बढ़ा देते हैं।
जब मौसम अचानक ठंडा होता है, तो शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं (vasoconstriction)। इससे दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं, अचानक गर्मी आने पर नसें फैल जाती हैं (vasodilation), जिससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है और शरीर में पानी की कमी (dehydration) हो सकती है। इससे खून गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट (blood clot) बनने का खतरा बढ़ जाता है।
European Journal of Preventive Cardiology की स्टडी बताती है कि सिर्फ ज्यादा ठंड या गर्मी ही नहीं, बल्कि तापमान के अचानक बदलने की स्पीड भी दिल के लिए खतरनाक होती है। इससे हार्ट बीट गड़बड़ा सकती है (arrhythmia) या साइलेंट हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है।
अचानक ठंड या मौसम बदलाव से गले और नाक की अंदरूनी परत (mucous membrane) सूख जाती है, जो वायरस से बचाने का पहला कवच होती है। जब यह कमजोर होती है, तो वायरस आसानी से शरीर में घुस जाते हैं। The Lancet Planetary Health की रिसर्च के अनुसार, ऐसे मौसम में सर्दी-खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि शरीर का तापमान संतुलन (thermoregulation) बिगड़ जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है।
डॉ. समीर गुप्ता के अनुसार, ठंड में नसें सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं डॉ. प्रदीप हरनाहल्ली बताते हैं कि ऐसे मौसम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के केस 14-20% तक बढ़ सकते हैं। डॉ. आकाश मोटगी के अनुसार, अचानक गर्म से ठंडे माहौल में जाने से हार्ट रिदम भी बिगड़ सकती है।
लेयरिंग अपनाएं: एक भारी कपड़े की जगह हल्के-हल्के कई लेयर पहनें, ताकि जरूरत के हिसाब से उतार-चढ़ा सकें।
पानी जरूर पिएं: ठंड में भी शरीर को पानी चाहिए, ताकि खून पतला और फ्लो सही रहे।
इम्यूनिटी बढ़ाएं: अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे घरेलू चीजें डाइट में शामिल करें।
BP चेक करते रहें: अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है, तो मौसम बदलते समय खास ध्यान रखें।
मौसम का बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुद को तैयार रखना आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा सावधान रहेंगे, तो दिल भी सुरक्षित रहेगा और इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी।
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