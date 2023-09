टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार कर बना रहे पहचान

जयपुर. शिक्षा हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए ही ग्रीन कैमेस्ट्री पर काम कर रही हैं प्रो. अंशु डांडिया।

Making a mark by innovating in the field of technology