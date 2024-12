Marburg virus: आंखों से बहता खून, 17 देशों में मचा तहलका, वायरस को लेकर WHO की चेतावनी

मारबर्ग वायरस से प्र​भावित देश : Countries affected by Marburg virus रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेवल हेल्थ प्रो की तरफ से रवांडा, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गाबों, कीन्या, युगांडा, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, गुया गुना, पनामा और पेरु जाने वाले यात्रियों को चेतावनी जारी की गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मारबर्ग वायरस बेहद खतरनाक वायरस है जिसका रेशो 88 ​प्रतिशत तक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यदि शुरूआत में यदि अच्छा इलाज हो जाता है तो इसे कम किया जा सकता है। इसका सबसे पहले पता 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट और सर्बिया के बेलग्रेड में चला था। यह वायरस इंसान से इंसान में किसी भी तरल चीज से फैल सकता है।

मारबर्ग वायरस के लक्षण : Symptoms of Marburg Virus विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस वायरस में तेज बुखार, भयंकर सिरदर्द शुरू में होने लगता है। इसी के साथ मांसपेशियों में इसके लक्षण देखें गए है।

तीसरे दिन दस्त, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब ये लक्षण आने लगते हैं तो मरीज 2 से 7 दिनों के भीतर रैश का शिकार हो सकता है। पांचवे दिन मरीज के उल्टी और मल में खून, नाक, मसूड़ों और योनी से खून आने की शिकायत हो सकती है। इसी के साथ मरीज के आंखों से भी खून आने लगता है। यदि मामला गंभीर हो जाता है तो इससे 8,9 दिनों में मौत हो जाती है।