Mental Wellbeing Tips: दिमागी सेहत मजबूत करने के लिए क्या करें, जानिए NHS के बताए 5 टिप्स

अक्सर हमारी दिमागी थकान का कारण यह होता है कि हम या तो बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। वर्तमान पल में जीना ही माइंडफुलनेस है। जब आप खा रहे हों, चल रहे हों या काम कर रहे हों, तो पूरा ध्यान उसी चीज पर लगाएं। अपने आसपास की आवाजों, खुशबू और प्रकृति को महसूस करें। इससे तनाव का स्तर तुरंत कम होता है।