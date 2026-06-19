कौन-सी कमी से कौन-सा लक्षण? Iron, Vitamin D, B12 और Calcium Deficiency को आसान भाषा में समझिए, NIH और WHO से जानिए

हड्डियों में दर्द और झुनझुनी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Vitamin Deficiency Symptoms: आजकल थकान, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द या बार-बार कमजोरी महसूस होना आम शिकायतें बन गई हैं। कई लोग इन समस्याओं को तनाव, बढ़ती उम्र या काम की थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार शरीर में जरूरी पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी इसके पीछे की वजह हो सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), NIH के Office of Dietary Supplements (ODS) और Harvard Nutrition Source के अनुसार, आयरन, विटामिन D, विटामिन B12 और कैल्शियम शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व हैं। इनकी कमी अलग-अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकती है।
आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। आयरन की कमी के सामान्य लक्षण:
Vitamin D शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी हड्डियों और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है। Vitamin D Deficiency के संकेत:
WHO और Harvard Nutrition Source के अनुसार, धूप की कमी Vitamin D की कमी का एक प्रमुख कारण हो सकती है।
Vitamin B12 नसों और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी पोषक तत्व है। Vitamin B12 Deficiency के लक्षण:
Calcium हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Calcium Deficiency के लक्षण:
लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।
कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए थकान आयरन, Vitamin D और B12 तीनों की कमी में हो सकती है। इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह और जरूरी जांच कराना महत्वपूर्ण है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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