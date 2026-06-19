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कौन-सी कमी से कौन-सा लक्षण? Iron, Vitamin D, B12 और Calcium Deficiency को आसान भाषा में समझिए, NIH और WHO से जानिए

Vitamin D Deficiency Symptoms: NIH और WHO के अनुसार Iron, Vitamin D, B12 और Calcium की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द, झुनझुनी और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। जानिए कौन-सा लक्षण किस कमी का संकेत है।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 19, 2026

Iron Deficiency Symptoms Vitamin D Deficiency Symptoms Vitamin B12 Deficiency

हड्डियों में दर्द और झुनझुनी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Vitamin Deficiency Symptoms: आजकल थकान, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द या बार-बार कमजोरी महसूस होना आम शिकायतें बन गई हैं। कई लोग इन समस्याओं को तनाव, बढ़ती उम्र या काम की थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार शरीर में जरूरी पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी इसके पीछे की वजह हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), NIH के Office of Dietary Supplements (ODS) और Harvard Nutrition Source के अनुसार, आयरन, विटामिन D, विटामिन B12 और कैल्शियम शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व हैं। इनकी कमी अलग-अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकती है।

  1. Iron (आयरन) की कमी: हर समय थकान और चक्कर

आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। आयरन की कमी के सामान्य लक्षण:

  • लगातार थकान
  • कमजोरी
  • चक्कर आना
  • सांस फूलना
  • त्वचा का पीला पड़ना
  • सिरदर्द
  1. Vitamin D की कमी: हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द

Vitamin D शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी हड्डियों और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है। Vitamin D Deficiency के संकेत:

  • हड्डियों में दर्द
  • मांसपेशियों में कमजोरी
  • बार-बार थकान
  • मूड में बदलाव
  • बार-बार बीमार पड़ना

WHO और Harvard Nutrition Source के अनुसार, धूप की कमी Vitamin D की कमी का एक प्रमुख कारण हो सकती है।

  1. Vitamin B12 की कमी: हाथ-पैरों में झुनझुनी और भूलने की समस्या

Vitamin B12 नसों और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी पोषक तत्व है। Vitamin B12 Deficiency के लक्षण:

  • हाथ-पैरों में झुनझुनी
  • याददाश्त कमजोर होना
  • अत्यधिक थकान
  • कमजोरी
  • चलने में असंतुलन
  • जीभ में दर्द
  1. Calcium की कमी: हड्डियां और दांत हो सकते हैं कमजोर

Calcium हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Calcium Deficiency के लक्षण:

  • मांसपेशियों में ऐंठन
  • दांत कमजोर होना
  • हड्डियों में दर्द
  • नाखून कमजोर होना
  • हाथ-पैरों में झुनझुनी

लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।

क्या केवल लक्षण देखकर कमी का पता लगाया जा सकता है?

कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए थकान आयरन, Vitamin D और B12 तीनों की कमी में हो सकती है। इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह और जरूरी जांच कराना महत्वपूर्ण है।

शरीर को इन कमियों से कैसे बचाएं?

  • संतुलित आहार लें

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  • हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं
  • दूध और डेयरी उत्पाद शामिल करें
  • पर्याप्त धूप लें
  • फल, दालें और साबुत अनाज खाएं
  • बिना सलाह सप्लीमेंट न लें

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

19 Jun 2026 05:16 pm

Hindi News / Health / कौन-सी कमी से कौन-सा लक्षण? Iron, Vitamin D, B12 और Calcium Deficiency को आसान भाषा में समझिए, NIH और WHO से जानिए

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