क्या गर्दन के पीछे से शुरू होकर सिर तक तेज दर्द जाता है? Cleveland Clinic से जानिए Occipital Neuralgia के कारण

यदि गर्दन से सिर तक बार-बार तेज दर्द जाता है, सिर छूने पर दर्द होता है या दर्द सामान्य दर्दनाशक दवाओं से ठीक नहीं हो रहा, तो न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना उचित है। NINDS के अनुसार, उपचार दर्द के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। दवाएं, फिजियोथेरेपी, नसों को आराम देने वाली तकनीकें और कुछ मामलों में विशेष प्रक्रियाएं राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं।