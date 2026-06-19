Tongue Disorders: सुबह उठते ही जीभ सफेद दिखती है? Cleveland Clinic से समझिए कब हो सकती है चिंता की बात

जीभ को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
White Tongue Causes: सुबह ब्रश करते समय अगर आपको जीभ पर सफेद परत दिखाई देती है, तो हो सकता है आपने इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अगर यह परत बार-बार वापस आती है, लंबे समय तक बनी रहती है या इसके साथ मुंह में जलन और दर्द भी महसूस होता है, तो यह शरीर की किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।
Cleveland Clinic, Mayo Clinic और MedlinePlus के अनुसार, जीभ का सफेद दिखना कई कारणों से हो सकता है। इनमें मुंह की सफाई में कमी से लेकर फंगल इंफेक्शन (Oral Thrush), डिहाइड्रेशन या कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं।
जब जीभ की सतह पर मौजूद छोटे-छोटे उभार (Papillae) सूज जाते हैं और उनके बीच मृत कोशिकाएं, बैक्टीरिया या अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो जीभ पर सफेद परत दिखाई देने लगती है। कुछ मामलों में यह अस्थायी होती है, जबकि कुछ लोगों में यह किसी बीमारी का संकेत हो सकती है।
Cleveland Clinic के अनुसार, सफेद जीभ का सबसे सामान्य कारण मुंह की पर्याप्त सफाई न करना है। यदि जीभ की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती, तो उस पर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं जमा हो सकती हैं।
डिहाइड्रेशन होने पर मुंह सूख सकता है, जिससे जीभ पर सफेद परत बनने की संभावना बढ़ जाती है।
Mayo Clinic के अनुसार, Oral Thrush एक फंगल संक्रमण है, जिसमें जीभ और मुंह के अंदर सफेद धब्बे या परत दिखाई दे सकती है। यह समस्या शिशुओं, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और कुछ दवाएं लेने वालों में अधिक देखी जा सकती है।
तंबाकू उत्पाद मुंह के ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं और White Tongue की समस्या को बढ़ा सकते हैं।
MedlinePlus के अनुसार, कभी-कभी जीभ का रंग और बनावट शरीर की अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में भी संकेत दे सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक बने रहने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
यदि सफेद परत दो सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है, दर्द या जलन होती है या खाने-पीने में परेशानी होने लगे, तो डॉक्टर या डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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