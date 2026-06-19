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Tongue Disorders: सुबह उठते ही जीभ सफेद दिखती है? Cleveland Clinic से समझिए कब हो सकती है चिंता की बात

Oral Thrush Symptoms: Cleveland Clinic और Mayo Clinic के अनुसार जीभ पर सफेद परत मुंह की सफाई में कमी, डिहाइड्रेशन, Oral Thrush या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 19, 2026

Occipital Neuralgia Occipital Neuralgia Symptoms Neck Pain and Headache Nerve Pain in Head

जीभ को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

White Tongue Causes: सुबह ब्रश करते समय अगर आपको जीभ पर सफेद परत दिखाई देती है, तो हो सकता है आपने इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अगर यह परत बार-बार वापस आती है, लंबे समय तक बनी रहती है या इसके साथ मुंह में जलन और दर्द भी महसूस होता है, तो यह शरीर की किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।

Cleveland Clinic, Mayo Clinic और MedlinePlus के अनुसार, जीभ का सफेद दिखना कई कारणों से हो सकता है। इनमें मुंह की सफाई में कमी से लेकर फंगल इंफेक्शन (Oral Thrush), डिहाइड्रेशन या कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं।

सफेद जीभ क्या है?

जब जीभ की सतह पर मौजूद छोटे-छोटे उभार (Papillae) सूज जाते हैं और उनके बीच मृत कोशिकाएं, बैक्टीरिया या अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो जीभ पर सफेद परत दिखाई देने लगती है। कुछ मामलों में यह अस्थायी होती है, जबकि कुछ लोगों में यह किसी बीमारी का संकेत हो सकती है।

  1. मुंह की सफाई ठीक से न होना

Cleveland Clinic के अनुसार, सफेद जीभ का सबसे सामान्य कारण मुंह की पर्याप्त सफाई न करना है। यदि जीभ की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती, तो उस पर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं जमा हो सकती हैं।

  1. शरीर में पानी की कमी

डिहाइड्रेशन होने पर मुंह सूख सकता है, जिससे जीभ पर सफेद परत बनने की संभावना बढ़ जाती है।

  1. Oral Thrush (फंगल इंफेक्शन)

Mayo Clinic के अनुसार, Oral Thrush एक फंगल संक्रमण है, जिसमें जीभ और मुंह के अंदर सफेद धब्बे या परत दिखाई दे सकती है। यह समस्या शिशुओं, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और कुछ दवाएं लेने वालों में अधिक देखी जा सकती है।

  1. धूम्रपान और तंबाकू का सेवन

तंबाकू उत्पाद मुंह के ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं और White Tongue की समस्या को बढ़ा सकते हैं।

  1. कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत

MedlinePlus के अनुसार, कभी-कभी जीभ का रंग और बनावट शरीर की अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में भी संकेत दे सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक बने रहने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए?

  • जीभ पर लगातार सफेद परत
  • मुंह में जलन
  • स्वाद में बदलाव
  • निगलने में परेशानी
  • जीभ में दर्द या संवेदनशीलता

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि सफेद परत दो सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है, दर्द या जलन होती है या खाने-पीने में परेशानी होने लगे, तो डॉक्टर या डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।

सफेद जीभ से बचाव कैसे करें?

  • दिन में दो बार ब्रश करें
  • जीभ की नियमित सफाई करें
  • पर्याप्त पानी पिएं
  • धूम्रपान और तंबाकू से बचें
  • नियमित डेंटल चेकअप कराएं

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

19 Jun 2026 04:13 pm

Hindi News / Health / Tongue Disorders: सुबह उठते ही जीभ सफेद दिखती है? Cleveland Clinic से समझिए कब हो सकती है चिंता की बात

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