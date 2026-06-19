Tongue Disorders: सुबह उठते ही जीभ सफेद दिखती है? Cleveland Clinic से समझिए कब हो सकती है चिंता की बात

White Tongue Causes: सुबह ब्रश करते समय अगर आपको जीभ पर सफेद परत दिखाई देती है, तो हो सकता है आपने इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन अगर यह परत बार-बार वापस आती है, लंबे समय तक बनी रहती है या इसके साथ मुंह में जलन और दर्द भी महसूस होता है, तो यह शरीर की किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।