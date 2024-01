रजोनिवृत्ति के करीब महिलाओं, सावधान! ये धातुएं कम कर रहीं अंडों की संख्या

Submitted by:

एक नए अध्ययन के अनुसार, रजोनिवृत्ति के करीब पहुंच रही मध्य-आयु महिलाओं में जहरीली धातुओं के संपर्क में आने से उनके अंडाशय में अंडों की संख्या कम हो सकती है. डिम्बग्रंथि भंडार में कमी (Diminished ovarian reserve) का मतलब है कि महिला के अंडाशय में उम्र के हिसाब से अंडे कम होते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, यह स्थिति गर्म चमक, कमजोर हड्डियां और हृदय रोग के अधिक जोखिम जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है.

Metal Exposure Might Steal Your Eggs Before Menopause