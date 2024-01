हाल के एक अध्ययन के अनुसार, माइग्रेन से पीड़ित मरीजों को आंतों की सूजन संबंधी बीमारी (IBD) के विकास के लिए सावधानी से देखने की ज़रूरत है। माइग्रेन एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसमें सिर के एक तरफ तेज दर्द होता है। माइग्रेन के कारणों पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन कई कारक इसे ट्रिगर कर सकते हैं।

Migraine pain can increase the risk of intestinal disease, be careful!