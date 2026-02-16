Mizoram में तेजी से बढ़ रहे HIV केस! 70% संक्रमण यौन संबंधों से सरकार अलर्ट, जानिए बचाव के तरीके

एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। यह खास तरह की सफेद रक्त कोशिकाओं (CD4 या टी-सेल्स) को नष्ट करता है, जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। जब ये कोशिकाएं कम होने लगती हैं, तो शरीर छोटी-छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता। अगर इलाज न हो, तो यह स्थिति आगे चलकर एड्स में बदल सकती है, जो इसका सबसे गंभीर चरण होता है।