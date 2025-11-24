Momos Side Effects: हर हफ्ते मोमोज खा रहे हैं? 10 गुना तेजी बढ़ सकता है हाई BP और हार्ट अटैक का खतरा

Momos Side Effects (photo- freepik)
Momos Side Effects: मोमोज आजकल हर गली हर मार्केट में मिल जाते हैं। नरम आटा, मसालेदार फिलिंग और कम दाम में पेट भरने वाला ये स्नैक शहरों में लोगों का फेवरिट बन चुका है। लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन मोमोज खा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ पर इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगता है। बाहर के मोमोज में इस्तेमाल होने वाला मैदा, ज्यादा तेल, मसालेदार चटनी और गंदी जगह पर बनने का खतरा ये सब मिलकर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
मोमोज हल्के दिखते हैं, लेकिन असल में ये छुपे हुए कैलोरी बम होते हैं। बाहर मिलने वाले मोमोज मैदा से बनते हैं, जो पेट में जल्दी पचकर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाता है। बार-बार ब्लड शुगर बढ़ने से शरीर फैट जमा करना शुरू कर देता है। फ्राइड मोमोज में इतना तेल सोख जाता है कि कैलोरी डबल हो जाती है। फाइबर कम होने से पेट जल्दी भरता नहीं है, और आप ज्यादा खा लेते हैं। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार मोमो खाए जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे वजन बढ़ना और पेट निकलना तय है।
कई स्ट्रीट वेंडर्स बिना हाथ धोए मोमोज बनाते हैं। कई बार वही कपड़ा बर्तन, हाथ और काउंटर साफ करने में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि स्ट्रीट मोमोज में E.coli और कोलीफॉर्म जैसे बैक्टीरिया,मगंदे पानी का इस्तेमाल,मबाहर के खुले माहौल की गंदगी ये सब शामिल हो सकते हैं। इससे पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त, इम्युनिटी कमजोर होना बरसात या गर्मी के मौसम में इसका खतरा और बढ़ जाता है।
मोमोज की लाल तीखी चटनी स्वादिष्ट होती है, पर वही आपकी सेहत की दुश्मन है। चटनी में बहुत ज्यादा नमक और MSG जैसे फ्लेवर बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। फ्राइड मोमोज दोबारा गर्म किए तेल में बनते हैं, जिसमें ट्रांस फैट तक बन सकता है। लंबे समय तक इसका असर सीधे-सीधे दिल और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, और 10 गुना तेजी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।
मैदा पेट को भारी कर देता है, जिससे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऊपर से, मोमोज खाकर पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को असली पोषण विटामिन, प्रोटीन, फाइबर कुछ भी नहीं मिलता।
आपको मोमोज छोड़ने की जरूरत नहीं बस ज्यादा समझदारी से खाएं। घर पर गेहूं, मल्टीग्रेन या मिलेट के मोमोज बनाएं। फ्राइड की जगह स्टीम्ड मोमोज चुनें। हल्की चटनी या घर पर बनी चटनी लें। साफ-सुथरी जगह से ही मोमोज खाएं। फिलिंग में सब्जियां, पनीर, टोफू या लीन मीट चुनें।
