Momos Side Effects: हर हफ्ते मोमोज खा रहे हैं? 10 गुना तेजी बढ़ सकता है हाई BP और हार्ट अटैक का खतरा

मोमोज हल्के दिखते हैं, लेकिन असल में ये छुपे हुए कैलोरी बम होते हैं। बाहर मिलने वाले मोमोज मैदा से बनते हैं, जो पेट में जल्दी पचकर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाता है। बार-बार ब्लड शुगर बढ़ने से शरीर फैट जमा करना शुरू कर देता है। फ्राइड मोमोज में इतना तेल सोख जाता है कि कैलोरी डबल हो जाती है। फाइबर कम होने से पेट जल्दी भरता नहीं है, और आप ज्यादा खा लेते हैं। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार मोमो खाए जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे वजन बढ़ना और पेट निकलना तय है।