मंकी फीवर का कहर! कर्नाटक में ली दो लोगों की जान, कैसे फैल रहा ये खतरनाक रोग

कर्नाटक में बंदर बुखार (Monkey fever) , जिसे क्यसानूर वन रोग (केएफडी) के नाम से भी जाना जाता है, से दो लोगों की मौत हो गई है। पहली मौत शिवमोग्गा जिले के होसानगर तालुक में एक 18 साल की लड़की की हुई, वहीं दूसरी मौत चिकमगलुरु जिले के श्रृंगेरी तालुक के एक 79 साल के बुजुर्ग की हुई। राज्य में अब तक कुल 49 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर कन्नड़ जिले में पाए गए हैं।

Monkey fever claims two lives in India: How is this disease spreading