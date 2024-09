High blood pressure और Diabetes सहित 50 से अधिक दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल, क्या आपकी दवा सुरक्षित है? देखिए पूरी लिस्ट

NOT OF STANDARD QUALITY ALERT FOR THE MONTH OF AUGUST – 2024.

A. CDSCO/Central Laboratories

S.No Product/Drug Name Batch No. Manufacturing Date Expiry Date Manufactured By NSQ Result Reported by CDSCO

Laboratory

1. Amoxicillin And Potassium Clavulanate Tablets IP (Clavam 625) 23443940 11/2023 04/2025 M/s. Alkem Health Science, Unit-2, Samardung, Karek Block, P.O. Namthang, South Sikkim 737 137. Spurious Identification & Assay of Amoxycillin Trihydrate & Potassium

Clavulanate CDL, Kolkata

2. Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets (Mexclav 625) 7372 10/2023 09/2025 M/s. Meg Lifesciences, Khasara No. 47/5, Palli Gaon, Distt-Sirmour- 173001. Spurious Identification & Assay of Amoxycillin Trihydrate & Potassium

Clavulanate CDL, Kolkata

3. Calcium And Vitamin D3 Tablets IP Shelcal 500 (Shelcal) GDXD0581 08/2023 07/2025 M/s. Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd., Plot No. 26A, 27-30, Sector-8A,

IIE, SIDCUL, Ranipur, Haridwar – 249 403, Uttarakhand. Description, Identification of Vitamin D3, Dissolution of Calcium and Assay of Calcium &

Vitamin D3 CDL, Kolkata

4. Metformin Hydrochloride Sustained-release

Tablets IP (Glycimet-SR-500) GT3J023 10/2023 09/2025 M/s. Scott-Edil Pharmacia Ltd., 56, EPIP, Phase-1,

Jharmajri, Baddi, Distt. Solan -173205 (HP), India Dissolution of Metformin Hydrochloride CDL, Kolkata

5. Vitamin B Complex with Vitamin C Softgels 1423 09/2023 08/2025 M/s. Asoj Soft Caps Pvt. Ltd., Asoj, Baroda-Halol

Highway, Dist-Baroda- 391510, GUJRAT Assay of Calcium Pantothenate CDL, Kolkata

6. Rifmin 550 (Rifaximin Tablets 550 mg) TX-17798 02/2024 01/2026 M/s. Legen Healthcare, Plot No. 20, Sector-5,

Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) 173220 Dissolution & Water CDL, Kolkata

7. Pantoprazole Gastro-Resistant and Domperidone Prolonged-Release Capsules IP (Pan –

D) 23444296 12/2023 11/2025 M/s. Alkem Health Science, Unit-2, Samardung, Karek Block, P.O. Namthang, Dist. Namchi, Sikkim 737 137. Spurious Identification, Assay, Dissolution & Related Substancces CDL, Kolkata

8. Paracetamol Tablets IP 500 mg 2508323 02/2023 01/2026 M/s. Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd., Plot No. 14, II Phase, Peenya, Bengaluru-560058 Description CDL, Kolkata

9. Montair LC Kid (Montelukast Sodium & Levocetirizne Hydrochloride

Dispersible Tablets) AFB23W73 09/2023 08/2025 M/s. Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd., Plot No. 26A, 27-30, Sector-8A,

IIE, Sidcul, Ranipur, Haridwar 249 403,

Uttarkhand Uniformity of Dispersion & Assay of Montelukast Sodium CDL, Kolkata

10. Compound Sodium Lactate Injection

I.P. (Ringer Lactate Solution for Injection) (RL 500

ml) MP24050511 1 05/2024 04/2027 M/s. Vision Parenteral Pvt. Ltd. Located at A-2, 44,45, Sector-15, GIDA, Sahjanwa (U.P.) 273 209 Assay of Calcium Chloride CDL, Kolkata

11. Fexofenadine Hydrochloride Tablets IP 120 mg MP9AA2303 07/2023 06/2026 M/s. Maxtar Bio-Genics, Khasra No-705, Vill-Malku Majra, Nalagarh Road, Baddi, Distt-Solan-

173205(HP), India Dissolution CDL, Kolkata

12. Fexofenadine Hydrochloride

Tablets IP 120 mg MP9AA2303

(Two different 07/2023 06/2026 M/s. Maxtar Bio-Genics, Khasra No-705, Vill-Malku

Majra, Nalagarh Road, Dissolution CDL, Kolkata

samples received with

same batch number) Baddi, Distt-Solan- 173205(HP), India

13. Laxnorm Solution (Lactulose Solution USP) LG24-0204 02/2024 01/2026 M/s. Athens Life Sciences, Mauza Rampur Jattan,

Nahan Road, Kala Amb, Dist-Sirmour, HP-173030 Assay CDL, Kolkata

14. Heparin Sodium Injection 5000 Units (Hostranil Injection) HIHE23028A 10/2023 09/2025 M/s. Health Biotech Ltd., Village: Sandoli, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (H.P.), India-173205 Particulate Matter, Bacterial Endotoxins & Sterility CDL, Kolkata

15. Buflam Forte Suspension (Ibuprofen & Paracetamol Oral Suspension) 231202A 12/2023 11/2025 M/s. Ornate Pharma Pvt. Ltd., 2, G.V.M.S.A.V Ltd.,

Odhav, Ahmedabad 382

410, Gujrat, India Uniformity of Volume CDL, Kolkata

16. Cepodem XP 50 Dry Suspension (Cefpodoxime Proxetil and Potassium Clavulanate Oral

Suspension) PEA0083 07/2023 12/2024 M/s. Hetero Labs Limited (Unit-I), Village: Kalyanpur, Chakkan Road, Tehsil: Baddi, Dist: Solan, Himachal Pradesh – 173205. pH and Assay of Potassium Clavulanate CDL, Kolkata

17. Nimesulide, Paracetamol and Chlorzoxazone Tablets (NICIP MR) GS22236 09/2022 08/2025 M/s. HSN International Plot No. 54-55, Sector-6A, SIDCUL, Haridwar, (Uttarakhand) 249403 Disintegration CDL, Kolkata

18. Rolled Gauze (Non- Sterilized) RG-006 01/2023 12/2024 M/s. Blazon India, At: Musallahpur, Baripath, Patna-6 Width, Absorbency, Scouring Loss, Freedom from

Optical Whitener, Mass, Length CDL, Kolkata

19. Ciprofloxacin Tablets I.P. 500 mg (Ocif-500) OCF5-23- 221 05/2023 04/2025 M/s. Ornate Labs Pvt. Ltd., Bela Industrial Estate, Muzaffarpur – 842 005 Dissolution & Assay CDL, Kolkata

20. Nimesulide, Phenylephrine T-23115 01/2023 12/2024 M/s. Unispeed Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Description CDL, Kolkata

Hydrochloride & Levocetirizine Dihydrochloride

Tablets (Nunim- Cold) 445/2, Behimd Wrigleys Vill. Katha, Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205

21. Adrenaline Injection

I.P. Sterile 1 ml AI22268 09/2022 08/2024 M/s. Alves Healthcare Pvt. Ltd., Nangal Uperla, Swarghat Road, Nalagarh, Distt. Solan-174101 (HP). Description, Appearance of Solution, Particulate Matter &

Assay CDL, Kolkata

22. Compound Sodium Lactate Injection

I.P. (Ringer Lactate Solution for Injection) RL 500ml MP24040508 5 04/2024 03/2027 M/s. Vision Parentral Pvt. Ltd., A-2-44-45, Sector 15,

GIDA Industrial Area, Gorakhpur 273209 (U.P.), India. Sterility CDL, Kolkata

23. Vingel XL Pro Gel (Diclofenac Diethylamine, Linseed Oil, Methyl

Salicylate and Menthol Gel) F23208 06/2023 05/2025 M/s. Universal Twin Labs, Village Gullarwala, Near Sai Road, Baddi, District Solan, H.P. Assay of Diclofenac Diethylamine & Methyl Salicylate CDL, Kolkata

24. Atropine Sulphate Injection IP 2 ml ATA12407 03/2024 02/2026 M/s. Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd.,

221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore. Description & Particulate Matter CDL, Kolkata

25. Cefoperazone & Sulbactam For Injection (Todaycef

1.5 G) D0481 11/2023 10/2025 M/s. Daxin Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Plot No. 121-122 EPIP,

Jharmajri Phase-1, Teh.

Baddi, Distt. Solan (H.P.) 174 103. Clarity of Solution, Particulate matter and Assay CDL, Kolkata

26. Heparin Sodium Injection IP 25000 IU / 5ml GV3C002 03/2023 02/2026 M/s. Scott-Edil Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P. Phase-1,

Jharmajri, Baddi, Distt. Solan – 173 205 (H.P.),

India Description & Particulate Matter CDL, Kolkata

27. Cefepime & Tazobactam for I230041A 04/2023 03/2025 M/s. Cosmas Research Lab. Ltd., Village: Particulate Matter CDL, Kolkata

Injection (Crupime – TZ Kid Injection) Gaunspura, P.O. Noorpur

Bet, Hambran, Ludhiana 141 008

28. Atropine Sulphate Injection I.P. (Atropine Sulphate) AS-9055

(Two different samples received with same batch

number) 10/2022 09/2024 M/s. Priya Pharmaceuticals 109/397, Nehru Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh Description, pH, Particulate Matter, Extractable Volume CDL, Kolkata

29. Atropine Sulphate Injection I.P. (Atropine Sulphate) AS-9055

(Two different samples received with

same batch number) 10/2022 09/2024 M/s. Priya Pharmaceuticals 109/397, Nehru Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh Description, pH, Particulate Matter, Extractable Volume CDL, Kolkata

30. Atropine Sulphate Injection I.P. (Atropine Sulphate) AS-9057

(Two different samples received with same batch

number) 04/2023 03/2025 M/s. Priya Pharmaceuticals 109/397, Nehru Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh Description, Particulate Matter, Extractable Volume, Assay CDL, Kolkata

31. Atropine Sulphate Injection I.P. (Atropine Sulphate) AS-9057

(Two different samples received with same batch

number) 04/2023 03/2025 M/s. Priya Pharmaceuticals 109/397, Nehru Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh Description, Particulate Matter, Extractable Volume, Assay CDL, Kolkata

32. Salbutamol, Bromhexine HCI, Guaifenesin and Menthol Syrup(Acozil

Expectorant) A-244003 04/2024 03/2027 M/s. Antila Lifesciences Pvt Ltd, Plot No. P-2, Savli Bio- Tech Park, At-Manjusar, Tal-Savli, Dist- Vadodara- 391775, Gujarat, Not of Standard Quality CDTL-Mumbai

33. Diclofenac Sodium IP DFS- 2405031 05/2024 04/2029 M/s. Sara Exports Ltd. Plot No. 35, 35/1 & 36, South Side of GT Road, Industrial

Area, Ghaziabad-201009 Uttar Pradesh, Not of Standard Quality CDTL-Mumbai

34. Escitalopram and Clonazepam Tablets IP (Klozaps-ES

Tablets) NTD0203 12/2023 11/2025 M/.s Digital Vision, 176, Mauza Ogli, Nahan Road, Kala-Amb, Distt. Sirmour (H.P.)-173030 Assay of Escitalopram Oxalate calculated as Escitalopram

and Clonazepam RDTL, Chandigarh

35. Phenytoin Sodium Injection USP HIPY23012C 10/2023 09/2025 M/.s Health Biotech Ltd., Village Sandoli, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan

(H.P.) India-173205 Alcohol, Propylene Glycol and Particulate Matter RDTL, Chandigarh

36. Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride and Cetirizine Hydrochloride Suspension (Cethel Cold DS

Suspension) WPS-013 04/2024 03/2026 M/s. Win Cure Pharma, Plot No. 21, DIC, Baddi (H.P.) 173205 Assay of Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride and Cetirizine Hydrochloride RDTL, Chandigarh

37. Calcium 500 mg with Vitamin D3 250 IU Tablets IP LMT231058 12/2023 11/2025 M/s. Life Max Cancer Laboratories, Plot No. 106 & 106 A, Sector 6A, IIE,

SIDCUL, Haridwar249403 (U.K) Assay of Calcium and vitamin D3 and Dissolution of Calcium RDTL, Guwahati

38. Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP 625 mg

(Renamega- CV 625) MD19AA08 10/2023 09/2025 M/s. Malik Lifesciences Pvt. Ltd. (A Subsidiary of Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.) Plot No. Vardhman, Indl. Estate, N.H.58, Haridwar-247667

(Uttarakhand) Assay and Uniformity of content of Clavulanic Acid and Dissolution of Amoxycillin and

Clavulanic Acid RDTL, Guwahati

39. Olmesartan Medoxomil Tablets

IP 40 mg LMT240387 03/2024 02/2026 M/s. Life Max Cancer Laboratories, Plot No. 106

& 106 A, Sector 6A, IIE, Dissolution of Olmesartan

Medoxomil RDTL, Guwahati

SIDCUL, Haridwar249403 (U.K)

40. INFUSION SET-NV KT-015 01/2024 12/2026 M/s. MEDIVISION HEALTHCARE, 84/4 Span

Industrial Complex. Second Floor, Phase-1, ‘F’ Road, Opp. Kotak Mahindra Bank,

G.I. D.C. Vatva, Ahmedabad- 382445 Sterility RDTL, Guwahati

41. Telmisartan Tablets IP 40 mg LMT240528 05/2024 04/2026 M/s. Life Max Cancer Laboratories, Plot No. 106 & 106 A, Sector 6A, IIE,

SIDCUL, Haridwar249403 (U.K) Description RDTL, Guwahati

42. Telmisartan Tablets IP 40 mg LMT240502 04/2024 03/2026 M/s. Life Max Cancer Laboratories, Plot No. 106 & 106 A, Sector 6A, IIE, SIDCUL, Haridwar249403

(U.K) Description RDTL, Guwahati

43. Telmisartan Tablets IP 40 mg LMT240502 04/2024 03/2026 M/s. Life Max Cancer Laboratories, Plot No. 106 & 106 A, Sector 6A, IIE, SIDCUL, Haridwar249403

(U.K) Description RDTL, Guwahati

44. Telmisartan Tablets IP 40 mg 251TTF011 07/2023 06/2025 M/s. Swiss Garnier Life Science, 21-23, Industrial Area, Mehatpur, Dist. Una,

, Himachal Pradesh- 174315. Iindia Dissolution RDTL, Guwahati

45. Alprazolam Tablets IP 0.25 mg (Erazol-

0.25 Tablets) 16747 08/2023 07/2025 M/s. ELIKEM

Pharmaceuticals Private Limited, 816/1, Rakanpur, Ta. Kalol, Dist.

Gandhinagar, Guj. 382721 Dissolution RDTL, Guwahati

46. GLIMEPIRIDE TABLETS IP (2 mg) MT234799 11/2023 10/2025 M/s, Mascot Health Series Pvt. Ltd., 79 & 80, Sec-6A, IIE Sidcul Haridwar-

249403 Description RDTL, Guwahati

47. Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. UDT11151 08/2023 01/2025 M/s. Unicure India Ltd., C- 21, 22 & 23, Sector-3,

Noida-201 301 Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Assay of vitamin D3 RDTL, Guwahati