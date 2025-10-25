Cholera बीमारी से 6000 से अधिक मौतें, इस देश के लिए बनी काल, जानिए इसके खतरनाक लक्षण

अफ्रीका CDC के अनुसार, अब तक 23 देशों में करीब 2.94 लाख से अधिक कालरा के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस साल मृत्यु दर लगभग 2.3 प्रतिशत रही है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। दक्षिण सूडान, सूडान, कांगो और अंगोला जैसे देश इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।अफ्रीका CDC के डिप्टी इंसीडेंट मैनेजर याप बूम द्वितीय ने बताया कि “2022 की तुलना में 2025 में अभी तक के आंकड़े लगभग तीन गुना बढ़े हैं। इससे साफ है कि हाल के वर्षों में कालरा के मामले और मौतें तेजी से बढ़ी हैं।”उन्होंने यह भी कहा कि कालरा के साथ-साथ एमपॉक्स (mpox) और खसरा (measles) जैसी बीमारियां भी अफ्रीकी महाद्वीप के लिए बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां बन गई हैं।