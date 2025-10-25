Cholera बीमारी से 6000 से अधिक मौतें, इस देश के लिए बनी काल, जानिए इसके खतरनाक लक्षण

Cholera infection causes|फोटो सोर्स –(IANS)
Cholera Symptoms: अफ्रीकी देशों में इस समय कालरा (हैजा) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Africa CDC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 की शुरुआत से अब तक 6,795 लोगों की मौत कालरा से हो चुकी है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है, जिससे साफ पता चलता है कि यह बीमारी किस तेजी से फैल रही है। आइये जानते हैं इसके लक्षण और इससे जुड़ी कुछ जानकारी ताकि आप सर्तक रह सकें।
अफ्रीका CDC के अनुसार, अब तक 23 देशों में करीब 2.94 लाख से अधिक कालरा के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस साल मृत्यु दर लगभग 2.3 प्रतिशत रही है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। दक्षिण सूडान, सूडान, कांगो और अंगोला जैसे देश इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।अफ्रीका CDC के डिप्टी इंसीडेंट मैनेजर याप बूम द्वितीय ने बताया कि “2022 की तुलना में 2025 में अभी तक के आंकड़े लगभग तीन गुना बढ़े हैं। इससे साफ है कि हाल के वर्षों में कालरा के मामले और मौतें तेजी से बढ़ी हैं।”उन्होंने यह भी कहा कि कालरा के साथ-साथ एमपॉक्स (mpox) और खसरा (measles) जैसी बीमारियां भी अफ्रीकी महाद्वीप के लिए बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां बन गई हैं।
कालरा एक संक्रामक बीमारी है जो Vibrio cholerae नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर गंदे पानी या दूषित भोजन के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमण होने पर शरीर में तेजी से पानी और लवण की कमी होने लगती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल