सुबह के ये 5 संकेत हो सकते हैं किसी बड़ी बीमारी की दस्तक, समय रहते पहचानना ही है समझदारी

Early Morning Health Warning Signs: अक्सर हम सुबह उठने पर होने वाली थकान, सिरदर्द या शरीर के भारीपन को 'काम का तनाव' या 'अधूरी नींद' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस और हालिया हेल्थ सर्वे चेतावनी देते हैं कि सुबह के ये कुछ पल आपकी सेहत का असली आईना होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण सुबह के समय सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं।