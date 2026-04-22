22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सुबह के ये 5 संकेत हो सकते हैं किसी बड़ी बीमारी की दस्तक, समय रहते पहचानना ही है समझदारी

Early Morning Warning Signs of Poor Health: सुबह उठते ही शरीर देता है ये 5 खतरनाक संकेत। जानें NIH और Mayo Clinic की रिसर्च क्या कहती है। इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 22, 2026

Early Morning Health Warning Signs

Early Morning Health Warning Signs (Photo- gemini ai)

Early Morning Health Warning Signs: अक्सर हम सुबह उठने पर होने वाली थकान, सिरदर्द या शरीर के भारीपन को 'काम का तनाव' या 'अधूरी नींद' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस और हालिया हेल्थ सर्वे चेतावनी देते हैं कि सुबह के ये कुछ पल आपकी सेहत का असली आईना होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण सुबह के समय सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं।

क्या कहती है रिसर्च? (Scientific Insights)

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (BHF) की स्टडी: रिसर्च के मुताबिक, शरीर का 'सर्कैडियन रिदम' (Biological Clock) सुबह के समय ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। अगर सुबह उठते ही आपको अत्यधिक घबराहट या सीने में भारीपन लगता है, तो यह हृदय रोगों का शुरुआती संकेत हो सकता है।

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (ADA): सुबह उठते ही गला सूखना या अत्यधिक प्यास लगना 'हाई ब्लड शुगर' का एक प्रमुख लक्षण है। रात भर के उपवास के बाद भी अगर शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो शरीर ऐसे संकेत देता है।

मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट: सुबह के समय जोड़ों में अकड़न (Morning Stiffness) अगर 30 मिनट से ज्यादा रहती है, तो यह 'रुमेटोइड अर्थराइटिस' या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर इशारा करती है।

सुबह के 5 'रेड अलर्ट' जिन्हें पहचानना जरूरी है

1. सुबह की थकान (Morning Fatigue)

7-8 घंटे की नींद के बाद भी अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह एनीमिया (खून की कमी) या थायराइड की समस्या हो सकती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी के अनुसार, थायराइड हार्मोन का असंतुलन मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे नींद पूरी होने के बाद भी शरीर में ऊर्जा नहीं बचती।

2. पैरों और टखनों में सूजन

सुबह उठते ही अगर आपके पैरों में सूजन दिखती है या चेहरा फूला हुआ लगता है, तो यह किडनी (गुर्दे) की कार्यक्षमता में कमी का संकेत हो सकता है। जब किडनी शरीर से अतिरिक्त सोडियम और पानी नहीं निकाल पाती, तो वह ऊतकों में जमा होने लगता है।

3. सांस फूलना और पसीना आना

बिस्तर से उठकर थोड़ा सा चलने पर ही अगर आपकी सांस फूलने लगती है या अचानक ठंडा पसीना आता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह फेफड़ों के संक्रमण या कार्डियोवैस्कुलर (हृदय) समस्याओं की दस्तक हो सकती है।

4. आंखों और त्वचा का पीलापन

सुबह आईने में देखने पर अगर आंखों का सफेद हिस्सा पीला नजर आए, तो यह लिवर (Jaundice) से जुड़ी समस्या का प्रारंभिक संकेत है। लिवर के ठीक से काम न करने पर शरीर में 'बिलीरुबिन' की मात्रा बढ़ जाती है।

5. मसूड़ों से खून आना या मुंह का स्वाद कड़वा होना

सुबह ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना न केवल ओरल हेल्थ, बल्कि विटामिन C की कमी या शरीर में बढ़ रही सूजन (Inflammation) को दर्शाता है।

एक्सपर्ट की राय

मशहूर इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. आर. के. शर्मा के अनुसार "सुबह के लक्षण 'अर्ली डायग्नोसिस' के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी 3 संकेत लगातार एक हफ्ते तक महसूस कर रहे हैं, तो यह केवल थकान नहीं है। समय पर जांच आपको भविष्य के बड़े मेडिकल बिल और गंभीर सर्जरी से बचा सकती है।"

ये भी पढ़ें

Meghalaya Health Alert: भारत के इस राज्य में रेड अलर्ट! पड़ोसी देश में रूबेला का तांडव, क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं?
स्वास्थ्य
Meghalaya Health Alert

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

दिन में ज्यादा सोना साधारण थकान नहीं! बुजुर्गों के लिए हो सकता है ‘खतरे की घंटी’, रिसर्च में हुआ खुलासा
स्वास्थ्य
Daytime napping and Alzheimer's link in elderly

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Apr 2026 06:00 pm

Hindi News / Health / सुबह के ये 5 संकेत हो सकते हैं किसी बड़ी बीमारी की दस्तक, समय रहते पहचानना ही है समझदारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

दिन में ज्यादा सोना साधारण थकान नहीं! बुजुर्गों के लिए हो सकता है 'खतरे की घंटी', रिसर्च में हुआ खुलासा

Daytime napping and Alzheimer's link in elderly
स्वास्थ्य

इस मौसम में पानी की कमी से बचना है तो अभी छोड़ दें ये 5 चीजें

Body Hydration Tips
स्वास्थ्य

2026 में लौट रही हैं ‘भूली-बिसरी’ जानलेवा बीमारियां! क्या बचपन में लगे टीके आज भी असरदार है?

Health Crisis 2026
स्वास्थ्य

Copper Water Side Effects: तांबे के बर्तन में पानी पीने से फेल हो सकता है लिवर! होम्योपैथी विशेषज्ञ से जानें इसके नुकसान

copper water side effects
स्वास्थ्य

मीठा खाने से ही नहीं होती डायबिटीज! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया Sugar और Diabetes के बीच का असली सच

Sugar VS Diabetes
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.