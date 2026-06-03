Morning Heel Pain: सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही एड़ी में होता है दर्द? चलने पर मिल जाती है राहत, जानें इसका कारण और बचाव के उपाय

जब आप लगातार कुछ कदम चलते रहते हैं, तो उस एरिया में धीरे-धीरे ब्लड सर्कुलेशन (खून का दौरा) बढ़ता है। चलने-फिरने से वह टिशू स्ट्रेच होता है यानी उसमें लचीलापन आ जाता है। जैसे-जैसे ढ़ीलापन आता है वैसे ही दर्द अपने आप कम होने लगता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बड़ी उम्र के लोगों में एड़ी का दर्द आम समस्या है। यह दर्द एड़ी की हड्डी बढ़ जाना या उसमें खराबी आना, वहां के सॉफ्ट टिशूज (नरम मांसपेशियों और पट्टियों) में खिंचाव या सूजन के कारण हो सकता है।