Submitted by:

जयपुरPublished: Jan 18, 2024 07:26:16 am

डिप्रेशन के गंभीर मरीजों के लिए एक नई उम्मीद! एक नई एमआरआई तकनीक से उनके दिमाग को चुंबकीय तरंगें भेजकर 6 महीने तक लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है. इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता काफी बेहतर हो सकती है. नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि इस तकनीक से इलाज कराने वाले मरीजों में डिप्रेशन, चिंता और सोचने

MRI Zaps Blast Away Depression for 6 Months, New Study Finds!