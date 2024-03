मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डियाँ: जानिए इनके बारे में

शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं There are a total of 206 bones in the body

आपके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जो कि अलग-अलग ढंग से संरचित होती हैं। इन हड्डियों का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनके कारण ही मनुष्य का शरीर खड़ा हो पाता है। हड्डियों का भार हमारे शरीर के वजन का 14 प्रतिशत होता है। ये हड्डियाँ 50 प्रतिशत पानी और 50 प्रतिशत ठोस पदार्थ से बनती हैं, जिनका उपयोग हमारे मसल्स के एक्टिव टिश्यूज़ के रूप में होता है, जो हड्डियों (Bones) का विकास करते हैं।