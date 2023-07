Remedies to increase eyesight: जानिए कैसे दूर करें आंखों धुंधलापन और पानी आने की समस्या, जानिए आंखों की हर समस्या का इलाज

Submitted by:

जयपुरPublished: Jul 30, 2023 10:45:50 am

Amazing ways to increase eyesight: क्या आपकी आंखों से पानी आता है? या धुंधलापन बढ़ रहा है? तो ये आपकी कमजोर होती आंखों की निशानी है। आंखों की हर तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत है।

naturally treatment of eyesight and tear problems in eyes