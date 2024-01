बच्चों को वेपिंग से बचाने के लिए माताओं की जंगी आवाज: नेहा धूपिया भी शामिल

Submitted by:

सिगरेट और तंबाखू के बाद बच्चों और युवाओं को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहे ई-सिगरेट और वेप्स के खिलाफ माताओं का एकजुट मोर्चा "मातृ विरोधी वेपिंग" आज और मजबूत हो गया है। अभिनेत्री, मॉडल और एक जिम्मेदार मां नेहा धूपिया इस अभियान में शामिल हो गई हैं। उनके साथ आने से बच्चों के बीच बढ़ते इस खतरे से लड़ने का हौसला और बढ़ गया है।

Neha Dhupia Puffs Away at Vaping Menace, Joins Mothers Against Vaping!