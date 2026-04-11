Nerve Pain vs Muscle Pain: शरीर में होने वाला दर्द नसों का है या मसल का? डॉक्टर से जानें कैसे करें पहचानें

Nerve Pain vs Muscle Pain: अक्सर लोगों को दर्द तो महसूस होता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि यह मांसपेशियों (मसल) का दर्द है या नसों (नर्व) का। ऊपर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में इनका कारण और इलाज बिल्कुल अलग होता है। अगर सही समय पर पहचान न हो, तो समस्या बढ़ भी सकती है। डॉ. राजू वैश्य बताते हैं कि नर्व पेन और मसल पेन को पहचानना जरूरी है ताकि सही इलाज मिल सके।