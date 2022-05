Eye Twitching: आंखें फड़कना हो सकता है कई सारे गंभीर समस्याओं का संकेत, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

Eye Twitching: आँख फड़कना बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है लेकिन इसके होने से बहुत सारी दिक्क्तें हो सकती हैं, इसलिए जानिए आँख फड़कने सेहत के लिए हानिकारक कैसे हो सकते हैं।

Eye Twitching: आँख शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आँख फड़कने से स्वास्थ्य को कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, शरीर में दर्द और ऐंठन की वजह से आँख लगातार फड़कती रहती है, इसलिए यदि कुछ दिनों से आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि आँख से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाएँ।

never ignore eye twitching it can be a symptom of serious disease