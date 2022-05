Health Tips: एक्सरसाइज के बाद सिर्फ इतना पानी पीना ही होता है सही, जानें

Health Tips: खासतौर में गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करते समय बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करने के बाद कितनी मात्रा में पानी पीना सेवन के लिए फायदेमंद होता है।

Updated: May 18, 2022 03:37:28 pm

Health Tips: गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, इस मौसम में गला सूखना, पसीना निकलना जैसी अन्य समस्याओं का सामना भी शरीर को करना पड़ता है। ऐसे में हमें एक्सरसाइज या व्यायम करते समय बहुत ही ज्यादा तेज से प्यास भी लगती है, ऐसे में ये जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है कि इस मौसम में एक्सरसाइज करते समय कितनी मात्रा में पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए। आप भी जानिए इसके बारे में।

how much drink water after exercise