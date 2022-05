Summer Vegetables: गर्मियों में इन 6 सब्जियों का करें रोजाना सेवन,रहेंगें हाइड्रेट और शरीर से जुड़ी समस्याएं भी हो जाएंगी दूर

Summer Vegetables: गर्मियों का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है जैसे कि लू, दस्त, पेट से जुड़ी बीमारियां आदि। ऐसे में इनसे निजात पाने के लिए रोजाना के डाइट में इन सब्जियों को शामिल किया जा सकता है।

Summer Vegetables: गर्मियों में अक्सर लोग स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लेना पसंद करते हैं, वहीं डाइट में ऐसी चीजों को ही शामिल करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा भरपूर हो। इसलिए डाइट में इन सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, इनमें पानी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, वहीं ये शरीर में से पानी की कमी की भी पूर्ती करते हैं। जानिए कि गर्मी के मौसम में आप कौन-कौन सी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, ये आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करेंगें और इनके सेवन से आप हाइड्रेट भी रहेंगें और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर हो जाएँगी।

pumpkin cucumber beans and Brinjals give relief from heat in summer