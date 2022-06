Health Tips: यूरिक एसिड बढ़ने पर भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, हो सकती है समस्या

Health Tips: आज के समय में ज्यादातर लोगों में यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यूरिक एसिड बढ़ने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने पर कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

Health Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग यूरिक एसिड की शिकार हो रहे है। आजकल डायबिटीज के बाद ज्यादातर लोगों में यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। व्यक्ति के शरीर में प्यूरिन नाम के तत्व के टूटने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही यूरिक एसिड बढ़ने पर गठिया बीमारी का सामना करना पड़ना पर सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ो में दर्द और सूजन जैसी समस्या हो जाती है। यूरिक एसिड एक गंभीर बीमारी है। इसलिए शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और यूरिक एसिड बढ़ने पर भूलकर भी कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते है यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए

Never take these foods when there is an increase of uric acid in body