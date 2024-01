सीने के एक्स-रे से कोरोना का पता लगाएगा नया AI टूल, 98% सटीकता!

ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम बनाया है जो आपके सीने के एक्स-रे से बेहद ही तेजी से और 98% से ज्यादा सटीकता के साथ कोविड-19 का पता लगा सकता है। ये सिस्टम मौजूदा RT-PCR टेस्ट से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

New AI tool can detect Covid-19 from chest X-rays with 98% accuracy