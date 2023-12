JN.1 variant is growing rapidly : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक नए कोरोना वायरस वैरिएंट जेएन.1 की पहचान की है, जो तेजी से फैल रहा है। इस कारण इसे "स्टैंडअलोन वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट" घोषित किया गया है। हालांकि जेएन.1 अभी सिर्फ अमेरिका में ही पाया गया है, लेकिन वहां हर पांच में से एक नए कोरोना संक्रमण का कारण यही वैरिएंट बन रहा है। अमेरिका में सर्दियों में इसके मामलों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

New corona fear: JN.1 variant is growing rapidly, know what to do