Corona virus : चीन में मिला नया कोरोना वायरस, क्या है HKU5-CoV-2 और कितना खतरनाक?

New Bat Corona virus in China Can Infect Humans चीन में एक बार फिर नया कोरोना वायरस मिला है। जोकि इंसानों के लिए भी खतरनाक बताया जा रहा है। ये यह वायरस उसी ACE2 प्रोटीन का उपयोग करता है जो कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस था।