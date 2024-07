Depression : बुजुर्गों में डिप्रेशन का जोखिम कम करने में मदद करेगा नया टूल

ब्रेन केयर स्कोर: मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक नया दृष्टिकोण Brain Care Score: A new approach to mental health फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री में प्रकाशित निष्कर्षों में बताया गया है कि ब्रेन केयर स्कोर (बीसीएस) मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार के लिए जीवनशैली में बदलाव करने में मदद कर सकता है। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में मैककैंस सेंटर फॉर ब्रेन हेल्थ के सह-संस्थापक जोनाथन रोसैंड ने बताया, ”ब्रेन केयर स्कोर एक सरल उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति को यह जानने में मदद करता है कि वह अपने मस्तिष्क की बेहतर देखभाल कैसे कर सकता है।”

अवसाद, मनोभ्रंश और स्ट्रोक का खतरा कम करने में बीसीएस की भूमिका The role of BCS in reducing the risk of depression, dementia and stroke अध्ययन के अनुसार, बीसीएस को बढ़ाने से अवसाद, मनोभ्रंश और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। यह शोध इन स्थितियों को रोकने के अवसरों पर भी बात करता है। बीसीएस, परिवर्तनीय जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें शारीरिक, जीवन शैली और सामाजिक/भावनात्मक चीजें शामिल हैं।

ब्रेन केयर स्कोर के लाभ: आंकड़ों की दृष्टि से Benefits of Brain Care Score: The numbers show यह शोध 3,50,000 से अधिक प्रतिभागियों के आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया कि बीसीएस में पांच अंकों की वृद्धि से वृद्धावस्था में अवसाद का जोखिम 33 प्रतिशत कम हो जाता है। हालांकि, 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में भी बीसीएस और अवसाद जोखिम के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है, जो शोधकर्ताओं की अपेक्षाओं के विपरीत है।

युवाओं में ब्रेन केयर स्कोर के महत्व पर आगे की जांच Further investigation into the significance of Brain Care Scores in youth शोधकर्ता अब युवा व्यक्तियों में इस संबंध के न्यूरो बायोलॉजिकल पहलुओं की जांच कर रहे हैं। हालांकि, इसमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।

ब्रेन केयर स्कोर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और डिप्रेशन, मनोभ्रंश, और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों को अपने जीवनशैली और स्वास्थ्य में सुधार करने का एक सरल और प्रभावी तरीका मिल सकता है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।

–आईएएनएस