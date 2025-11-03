Patrika LogoSwitch to English

Nose Bleeding Causes : नाक से हल्का खून आना किस बीमारी का संकेत, डॉक्टर से जानिए

Nose Bleeding Causes : क्या आपके साथ अक्सर नाक से खून आने की समस्या होती है? जानिए इसके कारण, लक्षण, कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है और कैसे करें तुरंत घरेलू इलाज। नाक से खून आना कई बार गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

2 min read
भारत

image

Dimple Yadav

Nov 03, 2025

Nose Bleeding Causes

Nose Bleeding Causes (photo- gemini ai)

Nose Bleeding Causes: लोगों ने अक्सर कभी न कभी नाक से खून निकलते देखा या झेला होगा। कई लोग इसे आम बात समझते हैं। जैसे मौसम गर्म होना, नाक खुजाना या छोटी चोट लगना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार या ज्यादा खून आना किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा भी कर सकता है? तो आइए जानते ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर भीम सिंह पांडे से इसके पीछे की वजह

नाक से खून क्यों आता है?

नाक के अंदर बहुत बारीक नसें होती हैं। जब ये किसी वजह से फट जाती हैं, तो नाक से खून निकलने लगता है। इसके कुछ आम कारण हैं। बहुत ज्यादा गर्मी या शरीर में तापमान बढ़ना, नाक खुजाना या जोर से साफ करना, सूखी हवा या ठंडी जगह से अचानक गर्म जगह पर आना, चोट या गिरने से नाक पर असर पड़ना, ब्लड प्रेशर अधिक होना, खून पतला करने वाली दवाइयां लेना या फिर विटामिन K की कमी होना हो सकता है।

नाक से खून आने के दो प्रकार

सामने की तरफ से खून आना ये सबसे आम और कम गंभीर होता है। पीछे की तरफ से खून आना इसमें खून गले या मुंह में चला जाता है, और यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर खून बार-बार आता है, या बहुत ज्यादा बहता है, तो यह नाक या शरीर के अंदर किसी गंभीर बीमारी की निशानी भी हो सकता है।

कब जाएं डॉक्टर के पास?

अगर आपके साथ इनमें से कोई लक्षण दिखे, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। बार-बार एक ही नथुने से खून आना, खून निकलना 10 मिनट से ज्यादा जारी रहना। खून के थक्कों के साथ नाक से खून आना। नाक में भारीपन, दर्द या गांठ महसूस होना। साथ ही कान या सिर में दबाव महसूस होना

किन बीमारियों का संकेत हो सकता है?

नाक से खून आना (Nose Bleed) कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। हीमोफिलिया ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हीमोफिलिया से पीड़ित लोगों को नाक से खून आने की समस्या बार-बार होती है और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, नेजल ट्यूमर यानी नाक में ट्यूमर भी एक आम कारण है। यह ट्यूमर नाक की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खून बहने लगता है। क्रोनिक लीवर डिजीज भी नाक से खून आने की वजह बन सकती है, क्योंकि यह रोग खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ दबाव नाक की केशिकाओं को फाड़ सकता है और नाक से खून आने की स्थिति पैदा करता है।

क्या करें जब नाक से खून आए?

सबसे पहले शांत रहें, खड़े न हों या भागें नहीं। थोड़ा झुककर बैठें ताकि खून अंदर न जाए। सिर पीछे न करें, क्योंकि इससे खून गले में जा सकता है। नाक को हल्के से दबाएं और मुंह से सांस लें। ठंडा पानी पीएं या बर्फ मुंह में रखें, इससे खून रुकने में मदद मिलती है। अगर खून नहीं रुक रहा हो, तो तुरंत अस्पताल जाएं। नाक से खून आना कभी-कभी मामूली होता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बार-बार खून आना शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी दिक्कत की चेतावनी हो सकता है। इसलिए, अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं।

Nose Bleeding : गर्मी में आता है नाक से खून? तो जानिए इसका कारण और बचने के ये कारगर घरेलू नुस्खे
घरेलू और प्राकृतिक उपचार
cause_of_nose_bleed.jpg

Published on:

03 Nov 2025 04:34 pm

Hindi News / Health / Nose Bleeding Causes : नाक से हल्का खून आना किस बीमारी का संकेत, डॉक्टर से जानिए

