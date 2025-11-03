Nose Bleeding Causes : नाक से हल्का खून आना किस बीमारी का संकेत, डॉक्टर से जानिए

नाक से खून आना (Nose Bleed) कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। हीमोफिलिया ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हीमोफिलिया से पीड़ित लोगों को नाक से खून आने की समस्या बार-बार होती है और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, नेजल ट्यूमर यानी नाक में ट्यूमर भी एक आम कारण है। यह ट्यूमर नाक की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खून बहने लगता है। क्रोनिक लीवर डिजीज भी नाक से खून आने की वजह बन सकती है, क्योंकि यह रोग खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ दबाव नाक की केशिकाओं को फाड़ सकता है और नाक से खून आने की स्थिति पैदा करता है।