सर्दियों में नहीं नहाने वालों की 34 प्रतिशत तक बढ़ सकती है उम्र, जानिए कैसे

Not bathing in Winter Could increase Your Life span : क्या तापमान सच में जीवनकाल को प्रभावित करता है? विभिन्न प्रजातियों पर किए गए अध्ययन से यह साबित हुआ है कि तापमान जीवनकाल को प्रभावित करता है। ठंडे वातावरण में मानव और अनेकों जीवों का मेटाबोलिज्म धीमा पड़ जाता है, जिससे डीएनए क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी आती है। ये दोनों कारक उम्र बढ़ने से जुड़े होते हैं।

2018 में एक अध्ययन में यह पाया गया कि कम शरीर तापमान वाले चूहों का जीवन 20% अधिक लंबा था। हालांकि इस अध्ययन में सीधे तौर पर मानव व्यवहार, जैसे नहाने, पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इसने ठंडे तापमान के प्रभाव को समझने में मदद की है, जो जीवनकाल और उम्र बढ़ने से जुड़ी शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

Not bathing in Winter Could increase Your Life span : ठंडी स्थितियों में मेटाबोलिज्म की भूमिका ठंडे मौसम में मानव शरीर अपनी ऊर्जा को बचाता है और मेटाबोलिज्म को धीमा कर देता है। यह परिवर्तन मुक्त कणों के उत्पादन को कम करता है, जो उम्र बढ़ने और कोशिकीय क्षति से जुड़े होते हैं। इस प्रकार, ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी आने से शरीर धीमी उम्र बढ़ने का अनुभव करता है। यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि ठंडे वातावरण में रहने से जीवनकाल बढ़ सकता है।





हालांकि, सर्दियों में नहाने से बचने का यह लाभ सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है। ठंडी स्थितियों में जीवन बढ़ाने के लिए नियंत्रण में ठंडा संपर्क होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, ठंडे पानी से स्नान करने से रक्त परिसंचरण और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होता है, लेकिन यह उचित स्वच्छता के स्थान पर नहीं हो सकता।

Not bathing in Winter Could increase Your Life span : स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव जहां तक ठंडे वातावरण के लाभ की बात है, स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक नहाने से बचना बैक्टीरिया के जमा होने, त्वचा संक्रमण और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का कारण बन सकता है।

ठंडी परिस्थितियां शरीर के तंत्रों को सक्रिय कर सकती हैं, जो जीवनकाल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन, शरीर की स्वच्छता बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि स्वच्छता को नजरअंदाज किया जाता है, तो ठंड के लाभ को खोने का खतरा हो सकता है।

Not bathing in winter is unlikely to directly increase lifespan

Not bathing in Winter Could increase Your Life span : सर्दियों में नहाने से बचने का क्या असर? हालांकि ठंडी परिस्थितियों में जीवनकाल बढ़ाने के कुछ प्रमाण हैं, यह कहना कि सर्दियों में न नहाने से जीवनकाल 34% बढ़ सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठंडी तापमान और जीवनकाल के बीच कुछ संबंध जरूर हैं, लेकिन स्वच्छता हमेशा से ही स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी।

इसलिए, सर्दियों में नहाने से बचने के बजाय, ठंडे पानी से स्नान करना या ठंडी जगहों में कुछ समय बिताना एक बेहतर तरीका हो सकता है। स्वच्छता को बनाए रखते हुए, ठंडे तापमान से लाभ प्राप्त करना ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी तरीका हो सकता है।

सर्दियों में नहाने से बचने (Not bathing in Winter Could increase Your Life span) से जीवनकाल बढ़ने का दावा सशक्त वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित नहीं है। ठंडी स्थितियों में जीवनकाल बढ़ाने के लिए स्नान करने या ठंडी परिस्थितियों में समय बिताने का सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन स्वच्छता का पालन करना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।