शरीर के लिए ये Nutrients जरूरी, नहीं तो हो सकती हैं मौंत

इन पोषक तत्वों की कमी से होती हैं मौंते Deficiency of these nutrients causes death आयरन की कमी (iron deficiency) महिलाओं में अकसर आयरन की कमी देखी जाती हैं। आयरन की ​कमी की वजह से लोग अकसर एनीमिया के शिकार भी हो जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन (Nutrients) बनाने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का वह हिस्सा है जो रक्त को उसका लाल रंग देता है और लाल रक्त कोशिकाओं को आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने में सक्षम बनाता है। शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए नियमित अपनी डाइट में किसमिश, दालें, हरी सब्जियां और रागी का सेवन करें।

जिंक की कमी (Zinc deficiency) जिंक की कमी हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती हैं। भारतीय लोगों में जिंक की कमी के मामले काफी ज्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। शरीर में जिंक की कमी कि वजह से ​कई बीमारियां होने लगती हैं। शरीर में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए नियमित मात्रा में पोषक तत्वों (Nutrients) की आवश्यकता होती हैं। जिंक प्रतिरक्षा कार्य, घाव भरने, रक्त के थक्के जमने, थायरॉयड फ़ंक्शन और बहुत कुछ के लिए आवश्यक है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए नियमित अखरोट, बादाम और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट खाने चाहिए।

फोलेट की कमी (Folate deficiency) फोलेट विटामिन बी-9 लाल रक्त कोशिका निर्माण और स्वस्थ कोशिका वृद्धि और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह पोषक तत्व प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्म दोषों के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपनी डाइट में नियमित हरी पत्तेदार सब्जियों और फलियों को शामिल करें। इसकी कमी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

विटामिन D की कमी (Vitamin D deficiency) विटामिन डी की कमी की वजह से आहार कैल्शियम को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है। शरीर की हड्डियों को मजबूती देने, स्किन को हेल्दी रखने और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस विटामिन D बेहद जरूरत होता है। भारतीयों में विटामिन D की काफी कमी देखी जाती है। इसके लिए प्रॉपर सनलाइट लें। सिर्फ सुबह की धूप से ही आपको विटामिन D मिल सकता है।

विटामिन B12 की कमी (Vitamin B12 deficiency) विटामिन बी12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व (Nutrients) है जो शरीर को तंत्रिका कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कि कमी मेंटल हेल्थ, ब्लड फ्लो और नसों के लिए काफी समस्याएं खड़ी करती है। सब्जियों, बाजरा और अनाज से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है।

