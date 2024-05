Obesity and cancer risk : मोटापा बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, लगभग आधे कैंसर के मामले मोटापे की वजह से

Obesity can increase the risk of cancer, : एक नई स्टडी में पाया गया है कि करीब आधे (लगभग 50%) कैंसर के मामले मोटापे से जुड़े हो सकते हैं। ये नतीजे यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी में पेश किए गए थे।