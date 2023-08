चाय पीने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत ने मचाया हड़कंप, जानिए कैफीन का बच्चों पर प्रभाव

चाय पीने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत ने मचाया हड़कंप, जानिए कैफीन का बच्चों पर प्रभाव

जयपुरPublished: Aug 12, 2023 03:07:46 pm Submitted by: Manoj Kumar

Know the effect of Tea on children : चाय, एक प्रिय पेय जो हमारी सुबह की शुरुआत करती है और हमारी शांत शामों का साथ देती है। हालाँकि, हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास में चाय पीने के बाद 1.5 साल के बच्चे की मौत की दुखद घटना की खबर ने बच्चों के लिए चाय की खपत की सुरक्षा के बारे में चिंताएं और सवाल खड़े कर दिए हैं।

Know the effect of Tea on children

Know the effect of Tea on children : : चाय, एक प्रिय पेय जो हमारी सुबह की शुरुआत करती है और हमारी शांत शामों का साथ देती है। हालाँकि, हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास में चाय पीने के बाद 1.5 साल के बच्चे की मौत की दुखद घटना की खबर ने बच्चों के लिए चाय की खपत की सुरक्षा के बारे में चिंताएं और सवाल खड़े कर दिए हैं। हालाँकि भारत में चाय को अक्सर एक महत्वपूर्ण और स्फूर्तिदायक पेय माना जाता है, लेकिन इसके संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाना आवश्यक है, खासकर छोटे बच्चों पर। इस लेख में, हम बच्चों पर चाय के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे और इस मामले में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे।