Health Tips: जरूरत से ज्यादा पानी पीने से हो सकता है ओवरहाइड्रेशन, जानिए कैसे समझें बॉडी के संकेत

Overhydration: लिक्विड डाइट और पेय पदार्थ का सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये फायदे कि जगह पर नुकसान भी पंहुचा सकते हैं, इसलिए इनका सेवन सिमित मात्रा में ही करना चाहिए।

Updated: May 11, 2022 11:11:15 am

Overhydartion: पानी का सेवन सेहत को स्वस्थ बना के रखने में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, वहीं इसकी कमी हो जाए तो शरीर को अनेकों नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। कोशिकाओं और बॉडी के पार्ट्स को ठीक से काम करने के लिए भी पानी की आवश्य्कता होती है। लेकिन वहीं ज्यादा पानी का सेवन कर लेते हैं तो ओवरहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। ज्यादा पानी पीने से गुर्दे की सेहत के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ता है, और ये समस्या को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सिमित मात्रा में ही पानी का सेवन करने कि आवश्य्कता होती है।

overhydration symptoms and disadvantage of drinking much water