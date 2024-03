पैकेटबंद खाने सेहत के लिए हानिकारक, 32 तरह की बीमारियों का खतरा

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (Processed foods) खाने से 32 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, जिनमें हृदय रोग, कैंसर, टाइप 2 मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अकाल मृत्यु शामिल हैं।

Packaged food is harmful for health risk of 32 types of diseases