Patrika Explainer: कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट की हर जानकारी

नई दिल्ली। बीते साल से दुनिया भर में कहर बरपाने वाली कोविड-19 महामारी जल्द ही दूर नहीं होने वाली है। वायरस की म्यूटेट करने की क्षमता इसके लंबे वक्त तक पड़ने वाले असर के प्राथमिक कारणों में से एक है। अन्य वायरल संक्रमणों की तरह SARS-CoV-2 तेजी से विकसित हो सकता है और जैसा कि वायरस की दूसरी लहर के दौरान देखा गया है, यह अधिक संक्रामक बन सकता है, तेजी से फैल सकता है और शरीर को वैक्सीन से मिलने वाली या फिर प्राकृतिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।

इस महामारी की नई किस्म पहले से मौजूद कोरोना वायरस स्ट्रेन में म्यूटेशन का नतीजा है जिसे 'डेल्टा' के रूप में जाना जाता है और वैज्ञानिक रूप से इसे B.1.617.2 के रूप में भी जाना जाता है। डेल्टा वेरिएशन को शुरुआत में भारत में खोजा गया था, लेकिन हाल ही के महीनों में इसे अन्य देशों में तेज गति से फैलने के लिए खोजा गया है।

नए स्ट्रेन डेल्टा प्लस में इसके स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन होता है, जिसे औपचारिक रूप से B.1.617.2.1 नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह का पहला सीक्वेंस मार्च 2021 में यूरोप में खोजा गया था।

Delta variant played major role in 2nd wave. An additional mutation of this variant, known as Delta Plus, has been detected & submitted to global data system. It has been seen in Europe since March & was brought into public domain on June 13: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/RrTwr0cxy0