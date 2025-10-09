Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Pig Liver In Human : सुअर का लिवर लगाकर 5 महीने तक जीने वाला पहला आदमी, लाखों लोगों के लिए जीवनदान, समझिए कैसे

Pig Liver In Human : चीन में 71 साल के व्यक्ति को जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का लिवर लगाया गया। मरीज 171 दिन तक जिंदा रहा। यह मेडिकल साइंस में लिवर ट्रांसप्लांट की दिशा में नई उम्मीद बना।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 09, 2025

Pig Liver In Human

Pig Liver In Human (photo- freepik)

Pig Liver In Human : चीन के डॉक्टरों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक साइंस के लिए असंभव माना जाता था। चीन के Anhui Medical University में 71 साल के एक बुजुर्ग को जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का लिवर (Pig Liver Transplant) लगाया गया। यह सर्जरी मई 2024 में हुई थी और मरीज पूरे 171 दिन यानी करीब 5 महीने तक जीवित रहा।

यह पहली बार है जब किसी इंसान ने सुअर का लिवर लगने के बाद इतने लंबे समय तक जीवन जिया। डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रयोग उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो लिवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में अपनी जान गंवा देते हैं।

सुअर का लिवर कैसे किया गया तैयार

इस सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने एक क्लोन सुअर का इस्तेमाल किया था, जिसमें 10 जीन एडिट किए गए थे ताकि इंसान के शरीर में संक्रमण या रिजेक्शन की संभावना न रहे। जैसे ही लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, वह तुरंत काम करने लगा। सुअर के लिवर ने खून को फिल्टर करना, बाइल बनाना और शरीर से टॉक्सिन्स निकालना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज के शरीर में कोई शुरुआती जटिलता नहीं दिखी, और सभी महत्वपूर्ण फंक्शन सामान्य रहे।

कब और क्यों निकाला गया सुअर का लिवर

लगभग 38 दिन बाद मरीज का अपना लिवर फिर से काम करने लगा, जिसके बाद डॉक्टरों ने सुअर का लिवर निकाल दिया।
यह प्रयोग यह साबित करता है कि सुअर का लिवर इंसानों में अस्थायी रूप से तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कोई मानव डोनर का लिवर उपलब्ध न हो जाए। मरीज को हेपेटाइटिस-बी से जुड़ा लिवर सिरोसिस और लिवर ट्यूमर था। इलाज के सभी विकल्प खत्म होने के बाद ही डॉक्टरों ने यह कदम उठाया।

भविष्य की दिशा

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सफलता xenotransplantation (जानवरों के अंग इंसानों में ट्रांसप्लांट करना) की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा मरीज लिवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं। अगर सुअर के अंगों का सुरक्षित इस्तेमाल संभव हो जाता है, तो आने वाले समय में हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 07:00 pm

Hindi News / Health / Pig Liver In Human : सुअर का लिवर लगाकर 5 महीने तक जीने वाला पहला आदमी, लाखों लोगों के लिए जीवनदान, समझिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Vaccine : कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! ये वैक्सीन इन 4 कैंसर को दे सकती है मात, रिसर्च में दावा

Cancer Vaccine
स्वास्थ्य

Green Tea coffee Turmeric Milk : चाय, कॉफी और हल्दी सहित ये 8 ड्रिंक्स कर सकते हैं कैंसर के खतरे को कम

Green Tea coffee Turmeric Milk
लाइफस्टाइल

New Diabetes in Babies : ‘लाइलाज’ है ये नया डायबिटीज, 6 माह के मासूमों में मिला, वैज्ञानिक हैरान!

New Diabetes in Babies, neonatal diabetes, neonatal diabetes symptoms, neonatal diabetes kya hai,
स्वास्थ्य

Viral Fever and Co-Infection : वायरल के साथ को-इंफेक्शन, 2025 में इतनी खतरनाक क्यों हो गई हैं मौसमी बीमारियां?

Viral Fever and Co-Infection
स्वास्थ्य

Premanand Ji Maharaj Health Update : किस बीमारी की वजह से बिगड़ रही है प्रेमानंद जी महाराज की सेहत? जानें क्या है ये बीमारी

Premanand Ji Maharaj Health Update
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.