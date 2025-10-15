Pigeon Poop Lung Disease: आप भी कबूतरों को दाना डालते हैं? हो सकती है फेफड़ों की बीमारी, डॉक्टर ने बताई वजह

Pigeon Poop Lung Disease: भारत में ज्यादातर लोग कबूतरों को दाना डालना पुण्य का काम समझते हैं। शहरों में पार्कों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर अक्सर लोग कबूतरों को खिलाते दिखाई देते हैं। लेकिन अब डॉक्टरों ने इस आदत को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। दरअसल, कबूतरों की बीट (मल) से निकलने वाला सूक्ष्म धूलकण फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। हाल ही में क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की “कबूतरों को दाना डालना बंद करें। डॉक्टर लंबे समय से बता रहे हैं कि कबूतरों की बीट सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर खतरनाक बीमारी पैदा कर सकती है।”