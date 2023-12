नई रिपोर्ट में दावा , खाने के बाद इंसुलिन बढ़ना बुरा नहीं

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में इस धारणा को चुनौती दी है कि खाने के बाद इंसुलिन का स्तर बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

Post-meal insulin surge may not be bad for health, study finds