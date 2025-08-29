Prediabetes Symptoms : वजन बढना, बार-बार पेशाब आना… डायबिटिज होने के पहले के लक्षण, ना करें इनको नजरअंदाज

Prediabetes Symptoms : भारत में करोड़ों लोग प्रीडायबिटीज समस्या का सामना कर रहे हैं इसमें ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है, लेकिन इतना नहीं कि उसे डायबिटीज कहा जाए। इसके लक्षण शुरू में हमें साफ नजर नहीं आते। लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह डायबिटीज में बदल सकता है।