Pregnancy Risk: आधे भारत की महिलाएं खतरे में 49.4% गर्भवती हाई रिस्क पर! क्या है इसका समाधान?

Pregnancy Risk: मां बनना हर महिला के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव होता है और सभी इसे अच्छे और स्वस्थ तरीके से जीना चाहते हैं। इसके लिए अपने स्तर पर महिला और उसका परिवार प्रयास भी करते रहते हैं। जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके प्रति उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) की एक रिसर्च रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है।