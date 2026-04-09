Pregnancy Symptoms: पीरियड्स आए फिर भी हो गई प्रेग्नेंट? डॉक्टर से जानें इसका कारण

अक्सर क्या होता है कि प्रेगनेंसी का पहला संकेत पीरियड्स का मिस होना माना जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं यह दावा करती हैं कि उन्हें हर महीने ब्लीडिंग हो रही थी और फिर भी वे प्रेग्नेंट हो गईं। यह स्थिति किसी चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन डॉक्टरी भाषा में इसके पीछे Biological Reasons होते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलने की जरुरत कि पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती।