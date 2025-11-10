Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी खबरें तेजी से फैल गई थीं। उस समय खुद प्रेम चोपड़ा ने सामने आकर बताया था कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने तब एक इंटरव्यू में कहा था, ''लोग बिना सोचे-समझे ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिससे परिवार और दोस्तों को अनावश्यक चिंता होती है।'' उन्होंने लोगों से ऐसी खबरों पर यकीन न करने की भी अपील की थी।