Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health (Image: IANS)
Prem Chopra Health: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 साल के इस अभिनेता के शरीर में संक्रमण (इंफेक्शन) फैल जाने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी है।
जानकारी के मुताबिक, प्रेम चोपड़ा का इलाज फिलहाल डॉ. नितिन गोखले और डॉ. जलील पार्कर की निगरानी में चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि वे अगले दो से तीन दिन तक अस्पताल में रहेंगे ताकि इलाज पूरी तरह से किया जा सके। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है लेकिन मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर रखे हुए है।
कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी खबरें तेजी से फैल गई थीं। उस समय खुद प्रेम चोपड़ा ने सामने आकर बताया था कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने तब एक इंटरव्यू में कहा था, ''लोग बिना सोचे-समझे ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिससे परिवार और दोस्तों को अनावश्यक चिंता होती है।'' उन्होंने लोगों से ऐसी खबरों पर यकीन न करने की भी अपील की थी।
कोविड महामारी के दौरान प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उस समय भी उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉ. जलील पार्कर की देखरेख में उनका इलाज हुआ था। कुछ दिनों के इलाज के बाद दोनों पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए थे।
प्रेम चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के इतिहास में उन अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से खलनायकी को भी यादगार बना दिया। उनका एक डायलॉग ''प्रेम नाम है मेरा… प्रेम चोपड़ा'' बहुत फेमस है।
फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। प्रेम चोपड़ा के चाहने वालों को उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे उसी मुस्कराहट और अपने खास अंदाज के साथ जो दशकों से दर्शकों के दिलों में बसी है।
