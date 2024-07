Prevent Drowning Deaths : हर घंटे 26 जानें ले रहा पानी का कहर, डूबने से मौतों का आंकड़ा डराता है – WHO

डूबने से हर साल होती है 236,000 लोगों की मौत: डब्ल्यूएचओ Drowning causes 236,000 deaths every year: WHO Prevent Drowning Deaths : विश्व स्वास्थ्य संगठन (Who) की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने एक चौंकाने वाले आंकड़े का खुलासा किया है कि हर साल डूबने (Drowning Death) से लगभग 236,000 लोग अपनी […]

जयपुर•Jul 25, 2024 / 05:32 pm• Manoj Kumar

Prevent Drowning Deaths

डूबने से हर साल होती है 236,000 लोगों की मौत: डब्ल्यूएचओ Drowning causes 236,000 deaths every year: WHO Prevent Drowning Deaths : विश्व स्वास्थ्य संगठन (Who) की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने एक चौंकाने वाले आंकड़े का खुलासा किया है कि हर साल डूबने (Drowning Death) से लगभग 236,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह आंकड़ा प्रति दिन 350 या प्रति घंटे 26 लोगों के मरने का संकेत देता है।

वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे: 25 जुलाई World Drowning Prevention Day: 25 July Prevent Drowning Deaths : हर साल 25 जुलाई को ‘World Drowning Prevention Day’ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य चोट से संबंधित मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की थीम है: ‘कोई भी डूब सकता है, किसी को नहीं डूबना चाहिए’। दक्षिण पूर्व एशिया में डूबने से होने वाली मौतें Drowning deaths in Southeast Asia क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने बताया कि 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डूबने से 70,034 लोगों की (Prevent Drowning Deaths 🙂 जान चली गई, जिससे यह क्षेत्र दुनिया भर में डूबने से होने वाली मौतों (Drowning Death) में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। डूबने की अचानक और खामोश मौत The sudden and silent death of drowning वाजेद ने कहा, “डूबना एक अचानक और खामोश मौत है। रोकथाम ही इससे बचने का उपाय है।” उन्होंने बताया कि अधिकांश घटनाएं निगरानी की कमी, खतरनाक जल निकायों के संपर्क में आने, अपर्याप्त जागरूकता और गरीबी के कारण घरों के पास होती हैं। रोकथाम के उपाय और रणनीतियाँ डब्ल्यूएचओ ने डूबने से बचाव (Drowning prevention) के लिए साक्ष्य-आधारित, लागत प्रभावी और मापनीय रणनीतियों की एक रूपरेखा तैयार की है। इसमें अलग-अलग संदर्भों के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है। वाजेद ने कहा, “डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम में हम सभी की भूमिका आवश्यक है।” सामुदायिक भूमिका और सहयोग वाजेद ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, प्रभावी समाधानों के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने, स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारों के साथ रोकथाम योजनाओं और नीतियों पर सहयोग करने, संबंधित संगठनों के साथ स्वयं सेवा करने या पानी के आसपास व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “हममें से हर कोई इसमें बदलाव ला सकता है।” (आईएएनएस) –

Hindi News/ Health / Prevent Drowning Deaths : हर घंटे 26 जानें ले रहा पानी का कहर, डूबने से मौतों का आंकड़ा डराता है – WHO