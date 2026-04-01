Private Part Itching: प्राइवेट पार्ट में होती है खुजली! कहीं इसकी वजह Pubic Lice तो नहीं, विशेषज्ञ से जानें बचने के उपाय

Private Part Itching: शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा हमारे प्राइवेट पार्ट को देखभाल की जरूरत होती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे वहां कीड़े (Parasites) पनपने लगते हैं। ये कीड़े न केवल खुजली पैदा करते हैं, बल्कि इन्फेक्शन का डर भी बढ़ा देते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ये समस्या काफी शर्मिंदगी भरी हो सकती है। जी हां, विज्ञान की भाषा में इसे प्यूबिक लाइस कहा जाता है। आइए डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र (योग विशेषज्ञ) से जानते हैं की प्राइवेट पार्ट की खुजली किन कारणों से होती है?